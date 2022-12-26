Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, карта руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова действительно прекрасна. Она демонстрирует мечту и цель каждого украинца.
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Сейчас Россия теряет собственную силу и мощность, однако до сих пор есть опасной. А с течением времени она может получить еще большие проблемы. Если взять все население за Уралом, то там живет около 10 – 15 миллионов человек. В случае потенциального нападения Китая в будущем они ничего не смогут сделать.
Карта в офисе Кирилла Буданова / LIGA.net
Если бы Россия и хотела держать что-нибудь против Китая, то выстроить оборону у них не будет возможности. Потом окажется, что из этих 10 – 15 миллионов половина китайцы. Китай давно, еще с 70-х годов, постепенно отправлял туда китайцев. Там уже есть китайские семьи,
– отметил Давидюк.
Очевидно, что дальнейший раскол России начнется с Украины. По мнению Давидюка, этот процесс может запуститься по возвращению Крыма.
Россия может быть "шпагой" против Китая – Давидюк: смотрите видео
Россию могут сделать "шпагой" против Китая
Как отметил Давидюк, со временем Россия может стать одной из стран, которую "накачают" возможностями Запада и пустят в битву против Китая. Часть западных элит именно так и рассматривает будущее России. Однако прежде ее нужно серьезно ослабить.
Россию, чтобы пустить ее в цивилизованный клуб, будут кастрировать как типичную уличную собаку. Этот процесс сейчас как-то происходит в Украине. Это начатый процесс кастрации России как государства, Путина и его режима. Потому и карта Буданова имеет определенный смысл. Но неизвестно, будет ли это в такой последовательности,
– считает Давидюк.
Он уверен, что войну, которую Россия начала в Украине, она будет завершать далеко на своих территориях. А украинцев это уже не будет интересовать. Мы все будем по максимуму двигаться на Запад – в ЕС и НАТО.
Россия может провести массированную ракетную атаку на праздники
- Как сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк, враг может готовить новый ракетный удар по праздникам. Сейчас в Черном море находится фрегат-ракетоноситель и две подводные лодки. Общая сумма ракет, которые они могут выпустить оттуда – 16 единиц.
- Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что у в оккупантов осталось ракет на 2 – 3 массированных обстрела. Но это в том случае, если они будут запускать по 70 – 75 ракет.
- Осенью Россия перешла к тактике массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. С 10 октября по 16 декабря уже случилось 9 таких атак. Кроме того, оккупанты запускают иранские дроны-камикадзе.