Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, карта керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова дійсно прекрасна. Вона демонструє мрію та мету кожного українця.

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Зараз Росія втрачає власні силу та потужність, однак досі є загрозливою. А з часом може отримати ще більші проблеми. Якщо взяти все населення за Уралом, то там живе близько 10 – 15 мільйонів людей. В разі потенційного нападу від Китаю у майбутньому вони нічого не зможуть зробити.

Карта в офісі Кирила Буданова / LIGA.net

Якби Росія і хотіла тримати щось проти Китаю, то вибудувати оборону в них не буде можливості. Потім виявиться, що з цих 10 – 15 мільйонів половина китайці. Китай давно, ще з 70-х років, потроху відправляв туди китайців. Там вже є китайські сім'ї,

– зазначив Давидюк.

Очевидно, що подальший розкол Росії почнеться з України. На думку Давидюка, цей процес може запуститися з повернення Криму.

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Як наголосив Давидюк, з часом Росія може стати однією з країн, яку "накачають" можливостями Заходу та пустять у битву проти Китаю. Частина західних еліт саме так і розглядає майбутнє Росії. Однак перед тим її потрібно серйозно послабити.

Росію, щоб пустити її в цивілізований клуб, будуть каструвати як типову вуличну собаку. Цей процес зараз певним чином відбувається в Україні. Це – розпочатий процес кастрації Росії як держави, Путіна та його режиму. Тому й карта Буданова має певний сенс. Але невідомо, чи це буде в такій послідовності,

– вважає Давидюк.

Він впевнений, що ту війну, яку Росія почала в Україні, вона завершуватиме далеко на своїх територіях. А українців це вже не цікавитиме. Ми усі будемо по максимуму рухатися на Захід – в ЄС та НАТО.

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