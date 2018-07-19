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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Будущее Донбасса: опрос показал, какое общественное мнение в Украине

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60% украинцев считают, что для мира необходимо вводить миротворческие силы
60% украинцев считают, что для мира необходимо вводить миротворческие силы / 24 канал

Сегодня обнародовали данные общенационального социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива о будущем оккупированных территорий.

В рамках исследования с 19 по 25 мая во всех регионах за исключением Крыма и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей опросили 2019 респондентов.

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Так, треть украинцев считают необходимым усиление международного давления на РФ для установления мира на Донбассе. То есть 30% украинцев убеждены, что для установления мира на Донбассе следует усилить международные санкции и давление международных структур на РФ.

Также треть украинцев на юге и на востоке страны говорит, что надо идти на компромиссы с Россией и оккупантами, чтобы прекратить войну.

30,6% опрошенных считают налаживание условий жизни на подконтрольных Украине территориях Донбасса еще одним действенным механизмом восстановления мира. В то же время 14,2% опрошенных выступают за восстановление контроля Украины над псевдореспубликами военной силой для восстановления мира.

Кроме того, 12,9% считают, что для достижения мира необходимо предоставить псевдореспубликам особый статус в пределах Украины. А 20% говорят о поддержке федеративного устройства, предоставлении русскому языку статуса второго государственного.

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Вместе с тем сторонниками отделения территорий, занятых пророссийскими боевиками, от Украины для мира на Донбассе выступают 9,8%.

И напоследок, 60% украинцев считают, что чтобы воцарился мир на Донбассе, надо ввести международный контингент – миротворческие силы – на оккупированные территории.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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