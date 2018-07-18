После того, какие здесь были бои, такая тишина немного напрягает,– военный о ситуации в Горловке

В зоне проведения Операции Объединенных сил противник не унимаются даже днем. Накануне наши армейцы потеряли одного собрата и еще двое защитников получили ранения. Прошлые сутки враг 21 раз стрелял по позициям украинских военных. Активнее всего боевики стреляли в районе Авдеевки, Гнутово, Широкино. Не менее горячим остается и Горловское направление.

Лопата – лучший друг солдата. Так шутят бойцы Вооруженных Сил Украины во время так называемого "хлебного перемирия".

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Количество обстрелов хоть и уменьшилась, но перемирием это не назовешь. Позиции под Горловкой постоянно обстреливают вражеские пулеметчики и снайперы. Правда, бойцы называют это тишиной, если сравнивать с тем, как здесь били раньше.

Плюсы в том, что есть время окопаться. Хотя бы для того, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье в бою. Минусы в том, что после того, какие были бои, то такая тишина немного напрягает,

– сказал военнослужащий ВСУ Дмитрий.

Бойцы часто рассказывают журналистам о семьях и как по ним скучают. Иногда передают приветы через наши объективы.

"Хочу передать привет своим матери, отцу, жене Виктории, сыну маленькому своему. Все хорошо, жив-здоров, вернусь с победой", – поздоровался с семьей Дмитрий через журналистов 24 канала.

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