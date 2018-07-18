Після того, які тут були бої, така тиша трохи напружує, – військовий про ситуацію в Горлівці

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил противник не вгамовуються навіть вдень. Напередодні наші армійці втратили одного побратима та ще двоє захисників отримали поранення. Попередньої доби ворог 21 раз гатив по позиціях українських військових. Найактивніше бойовики стріляли у районі Авдіївки, Гнутового, Широкиного. Не менш гарячим залишається і Горлівський напрямок.

Лопата – найкращий друг солдата. Так жартують бійці Збройних Сил України під час так званого "хлібного перемир'я".

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Кількість обстрілів хоч і поменшала, проте перемир'ям це не назвеш. Позиції під Горлівкою постійно обстрілюють ворожі кулеметники та снайпери. Щоправда, бійці називають це тишею, якщо порівнювати з тим, як тут гатили раніше.

Плюси в тому, що є час окопатись. Хоча б для того, щоб убезпечити своє життя та здоров'я у бою. Мінуси у тому, що після того, які були бої, то така тиша трохи напружує,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Бійці часто розповідають журналістам про родини і як за ними сумують. Іноді передають привіти через наші об'єктиви.

"Хочу передати привіт своїм матері, батькові, жінці Вікторії, сину манбнькому своєму. Все добре, живий-здоровий, повернуся з перемогою", – привітався з родиною Дмитро через журналістів 24 каналу.

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