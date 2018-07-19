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Майбутнє Донбасу: опитування показало, якою є громадська думка в Україні

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60% українців вважають, що задля миру необхідно вводити миротворчі сили
60% українців вважають, що задля миру необхідно вводити миротворчі сили / 24 канал

Сьогодні оприлюднили дані загальнонаціонального соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва щодо майбутнього окупованих територій.

У рамках дослідження з 19 по 25 травня в усіх регіонах за винятком Криму та окупованих територій Луганської і Донецької областей опитали 2019 респондентів.

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Так, третина українців вважають необхідним посилення міжнародного тиску на РФ для встановлення миру на Донбасі. Тобто 30% українців переконані, що для встановлення миру на Донбасі слід посилити міжнародні санкції та тиск міжнародних структур на РФ.

Також третина українців на півдні і на сході країни каже, що треба йти на компроміси з Росією і окупантами, щоб припинити війну.

30,6% опитуваних вважають налагодження умов життя на підконтрольних Україні територіях Донбасу ще одним дієвим механізмом відновлення миру. Водночас 14,2% опитаних виступають за відновлення контролю України над псевдореспубліками військовою силою задля відновлення миру.

Окрім того, 12,9% вважають, що для досягнення миру необхідно надати псевдореспублікам особливого статусу в межах України. А 20% говорять про підтримку федеративного устрою, надання російської мови статусу другої державної.

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Разом із цим прихильниками відокремлення територій, зайнятих проросійськими бойовиками, від України задля миру на Донбасі виступають 9,8%.

І наостанок, 60% українців вважають, що аби запанував мир на Донбасі, треба ввести міжнародний контингент – миротворчі сили – на окуповані території.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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