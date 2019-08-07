Будущий нардеп от "Слуги народа" финансировал партию Мураева, – СМИ

Андрей Одарченко, который победил на парламентских выборах в 170 округе от президентской политической силы "Слуга народа", перечислял средства партии Евгения Мураева.

Так, в 2018 году Одарченко внес почти 200 тысяч гривен на счет партии "Наши", которую возглавляет скандальный нардеп 8-го созыва от "Оппозиционного блока", об этом сообщают "Схемы".

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Согласно отчету партии "Наши" за третий квартал 2018 года, Андрей Одарченко сделал два денежных взноса на счета партии Мураева на общую сумму 198,5 тысяч гривен. Отчет опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



Скриншот из отчета партии Мураева "Наши"

Сам Одарченко отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, будущий депутат ответил: "Нет, я в другой партии".

Кто такой Андрей Одарченко?

Декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове.

За Одаренко на в 170 округе в Харькове проголосовали более 31 тысячи харьковчан. На 10 тысяч голосов меньше набрал его ближайший конкурент – кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Дмитрий Святаш.

На парламентских выборах в Украине президентская партия "Слуга народа" победила, она будет иметь 254 депутата в Раде – наибольшую фракцию, способную сформировать монобольшинство.

Чем известен Евгений Мураев?​

Своими скандальными пророссийскими высказываниями относительно войны на Донбассе и Революции Достоинства. Так, события, которые происходили на Майдане в 2013-2014 годах оппозиционер в ноябре 2017 года называл "государственным переворотом". Мураев против декоммунизации и за сохранение символов коммунистического режима. Войну на Донбассе политик называет "гражданским конфликтом".



В июне 2018 Генеральная прокуратура открыла производство в отношении народного депутата Евгения Мураева по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Он в интервью 112 канала оценил пленника Кремля украинского режиссера Олега Сенцова как "террориста", который готовил взрывы.



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