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      Майбутній нардеп від "Слуги народу" фінансував партію Мураєва, – ЗМІ

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      Мажоритарник "Слуги народу" фінансував партію Мураєва – "Схеми"
      Мажоритарник "Слуги народу" фінансував партію Мураєва – "Схеми" / Depo.Харків

      Андрій Одарченко, який переміг на парламентських виборах у 170 окрузі від президентської політичної сили "Слуга народу", перераховував кошти партії Євгена Мураєва.

      Так, у 2018 році Одарченко вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії "Наші", яку очолює скандальний нардеп 8-го скликання від "Опозиційного блоку", про це повідомляють "Схеми".

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      ​Згідно зі звітом партії "Наші" за третій квартал 2018 року, Андрій Одарченко зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень. Звіт опублікований на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.


      Скріншот зі звіту партії Мураєва "Наші" 

      Сам Одарченко заперечує, що фінансував партію Мураєва. На питання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: "Ні, я в іншій партії".

      Хто такий Андрій Одарченко?

      Декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

      За Одаренка на у 170 окрузі в Харкові проголосували понад 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент ‒ кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Дмитро Святаш.

      На парламентських виборах в Україні президентська партія "Слуга народу" перемогла, вона матиме 254 депутати у Раді – найбільшу фракцію, здатну сформувати монобільшість.

      Чим відомий Євгеній Мураєв?Своїми скандальними проросійськими висловлюваннями стосовно війни на Донбасі та Революції Гідності. Так, події, які відбувались на Майдані у 2013-2014 роках опозиціонер у листопаді 2017 року називав "державним переворотом". Мураєв проти декомунізації та за збереження символів комуністичного режиму. Війну на Донбасі політик називає "громадянським конфліктом".

      У червні 2018 року Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо народного депутата Євгена Мураєва за статтями "державна зрада" та "завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину". Він в інтерв’ю 112 каналу оцінив бранця Кремля українського режисера Олега Сенцова як "терориста", який готував вибухи.

      Слуга
      Яка партія та скільки мандатів у новообраній Раді отримає / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Євгеній Мураєв Опозиційний блок Парламентські вибори 2019 Розслідування ЗМІ
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