Будут бежать все, – Монастырский о случаях, когда оккупанты убегают и выбрасывают документы
Много случаев в Украине, когда российские захватчики пытаются сбежать. Да при этом бросают свои документы, чтобы их не опознали после задержания.
Что ж – так будут убегать все захватчики из украинских земель. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в телеэфире 7 марта.
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Захватчики будут убегать с нашей земли
Полиция видит отчаяние в рядах врага, видит желание избежать ответственности за "измену" со своей стороны, желание "убраться восвояси". Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский.
У них есть один единственный шанс в ближайшее время это сделать, иначе они будут уничтожены на украинской земле,
– подчеркнул он.
Далее у министра спросили, правда ли, что россияне часто убегают и бросают свою технику и документы.
Будут бежать все, поверьте. Мы видим эти настроения на разных участках фронта, от Киева до Мариуполя, от Мариуполя до Сум и Харькова
– ответил Монастырский.
Но и добавил: "Нельзя сегодня недооценивать врага. Это самая большая ошибка. Мы же делаем все для победы".
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