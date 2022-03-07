Будут бежать все, – Монастырский о случаях, когда оккупанты убегают и выбрасывают документы

Много случаев в Украине, когда российские захватчики пытаются сбежать. Да при этом бросают свои документы, чтобы их не опознали после задержания.

Что ж – так будут убегать все захватчики из украинских земель. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в телеэфире 7 марта.

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Захватчики будут убегать с нашей земли

Полиция видит отчаяние в рядах врага, видит желание избежать ответственности за "измену" со своей стороны, желание "убраться восвояси". Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский.

У них есть один единственный шанс в ближайшее время это сделать, иначе они будут уничтожены на украинской земле,

– подчеркнул он.

Далее у министра спросили, правда ли, что россияне часто убегают и бросают свою технику и документы.

Будут бежать все, поверьте. Мы видим эти настроения на разных участках фронта, от Киева до Мариуполя, от Мариуполя до Сум и Харькова

– ответил Монастырский.

Но и добавил: "Нельзя сегодня недооценивать врага. Это самая большая ошибка. Мы же делаем все для победы".

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