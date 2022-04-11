Доказательства в судах против россиян, – Ляшко о пулях, которые врачи извлекли из тел раненых

Виктор Ляшко заявил, что часть пуль, которые черниговские врачи извлекли из раненых, будут доказательством в судах о преступлениях российских военных.

Об этом глава Министерства здравоохранения сообщил 10 апреля в социальных сетях, рассказывая о результатах своей поездки в Чернигов.

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Описать увиденное просто не хватает слов. Нет, хватает. Их просто не хочется говорить в голос, потому что они нецензурны. Добираясь в больницу, видишь разрушенные, хотел написать дома, но это не так. Это разрушенные судьбы,

– рассказал чиновник.

Уничтожены 2 больницы в городе

Виктор Ляшко рассказал, что в городе после прямого попадания российских ракет полностью уничтожены две больницы. Еще часть больниц повреждена и требует экспертизы для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации.

"Врачи, медицинские сестры, санитарки говорят, что просто сделали свою работу. Бывали моменты, когда в одну больницу привозили 56 раненых в час, и всех, после оценки состояния, оперировали", – продолжает глава Минздрава.

Демонстрация извлеченных из раненых пуль и инородных тел. Часть точно будет доказательством в судах о преступлениях против человечества и нарушениях конвенций в части использования оккупантами запрещенных кассетных бомб,

– отметил министр.

Медицинская система работает

Виктор Ляшко подчеркнул, что медицинская система работает:

Полноценный запуск работы аптечного сектора. С начала войны в область было доставлено около 2 миллионов единиц лекарственных средств, почти 1 миллион единиц расходных материалов (а еще более 5 тысяч инструментов, более 4 тысяч единиц необходимого медицинского оборудования, генераторы для больниц Чернигова, терминалы StarLink, машины экстренной медицинской помощи). Но без эффективно работающей аптечной сети нельзя гарантировать полноценную доступность лекарственных средств;

Настройка дорожной инфраструктуры, чтобы экстренная медицинская помощь вернулась к привычным маршрутам пациентов;

Восстановление медицинской инфраструктуры. На заседании правительства направили из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Из них 250 млн. Черниговской области. Денежные средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды. Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

Ляшко посетил освобожденную от оккупантов Черниговщину / Фото из фейсбука Виктора Ляшко