Россия – очень агрессивна, обсудят санкции, – Кравчук о встрече Байдена с Путиным

Леонид Кравчук считает, что на встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве затронут вопрос санкций. Все из-за агрессии России и несоблюдения норм права.

По словам первого президента Украины, на встрече будут обсуждать комплекс вопросов. Главная цель – заставить Россию выполнять нормы международного права.

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"Один из них (вопросов – 24 канал), как и обозначал сам президент Байден, заключается в том, чтобы создать для России такие условия отношений с США и Европой, такие принципы отношений, которые бы заставили Россию выполнять нормы международного права", – заверил Кравчук.

Он пояснил, что Россия абсолютно не считается с нормами. В частности, вмешивается в выборы в разных странах и отравляет людей – говорится, в частности, об оппозиционере Алексее Навальном.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Он находился в глубокой коме. К счастью, оппозиционера удалось спасти немецким медикам. Впоследствии экспертиза показала, что его отравили "Новичком"

"Россия ведет себя очень агрессивно и не считается с нормами и правилами, которые установлены в цивилизованном мире", – подытожил Кравчук.

Пригрозит ли Байден Путину

Кравчук считает, что президент США может запугать главу Кремля расширением и ужесточением санкций. Это может произойти в случае, если Россия не вернется к цивилизованному полю международных отношений.

Думаю, что Байден обязательно этот вопрос поставит перед Путиным и скажет ему примерно так: если Россия не будет выполнять международные нормы, к ней будут применяться ответные меры воздействия,

– сказал первый президент.

Также, по его мнению, будут говорить и о горячих точках, которые есть за пределами Украины. В частности, о Ближнем Востоке и других регионах, где продолжаются серьезные конфликты.