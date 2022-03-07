Будут киборги Офиса Президента, – Арестович подчеркнул, что власть не убегает и остается в Киеве

Владимир Зеленский категорически отказался от эвакуации, несмотря на личную опасность. В то же время в Офисе Президента также принципиальная позиция – если враг дойдет туда, ему будут давать достойный отпор.

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире 24 канала.

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"Он (Зеленский – 24 канал) отказался от какой-либо эвакуации. Принципиальная позиция всех нас здесь: если враг дойдет сюда (конечно, не дойдет), то берем оружие и воюем прямо здесь. Будут киборги Офиса Президента", – подчеркнул Арестович.

Никакой капитуляции не будет

По словам советника главы ОПУ, все приказы о якобы сдаче украинских территорий, которые могут поступать с любого уровня военного командования, являются фейком, ложью и информационной операцией врага.

Ни один украинский командир, от командира взвода до Верховного Главнокомандующего, никогда не даст такой приказ,

– подчеркнул он.

Даже если оккупанты сообщат о якобы "официальном" приказе украинской власти относительно того, что кто-то сдался, прекратил сопротивление или сдал что-то на переговорах, необходимо помнить – это сплошная ложь.

Арестович рассказал о действиях российских оккупантов: смотрите видео

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