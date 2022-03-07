Про це заявив радник голови ОПУ Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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"Він (Зеленський – 24 канал) відмовився від будь-якої евакуації. Принципова позиція усіх нас тут: якщо ворог дійде сюди (звісно, не дійде), то беремо зброю і воюємо безпосередньо тут. Будуть кіборги Офісу Президента", – наголосив Арестович.

Жодної капітуляції не буде

За словами радника глави ОПУ, усі накази про нібито здачу українських територій, які можуть надходити з будь-яких рівнів військового командування, є фейком, брехнею та інформаційною операцією ворога.

Жоден український командир, від командира взводу до Верховного Головнокомандувача, ніколи не дасть такий наказ,

– наголосив він.

Навіть якщо окупанти повідомлять про нібито "офіційний" наказ української влади стосовно того, що хтось здався, припинив спротив або здав щось на перемовинах, необхідно пам'ятати – це суцільна брехня.

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