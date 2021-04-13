Локдаун в Полтавской области: как будут курсировать поезда
Полтавщина пополнила список регионов, которые попали в красную зону карантина. Уже с четверга, 15 апреля, там усилят карантинные ограничения. Как будут организованы пассажирские перевозки в области – читайте далее.
Источник:телеграм Владислава Криклия
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в течение недели Укрзализныця вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должна предоставить предложения по организации перевозок в регионе.
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До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка и посадка пассажиров не будут ограничиваться. Криклий добавил, что о введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно.
Ограничения в Полтаве
С 15 апреля в Полтавской области начнут действовать ограничения красной зоны карантина. Среди них:
- школы региона перейдут на дистанционное обучение;
- кафе и рестораны будут работать только на вынос.
В то же время ограничения на работу общественного транспорта местные власти будут вводить сами. Пока неизвестно, каким будет их решение.
Карантинные ограничения в разных зонах / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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