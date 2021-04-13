Полтавщина пополнила список регионов, которые попали в красную зону карантина. Уже с четверга, 15 апреля, там усилят карантинные ограничения. Как будут организованы пассажирские перевозки в области – читайте далее.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что в течение недели Укрзализныця вместе с Мининфраструктуры и Минздравом должна предоставить предложения по организации перевозок в регионе.

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До тех пор поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка и посадка пассажиров не будут ограничиваться. Криклий добавил, что о введении ограничений и их характере Укрзализныця сообщит дополнительно.

Ограничения в Полтаве

С 15 апреля в Полтавской области начнут действовать ограничения красной зоны карантина. Среди них:

школы региона перейдут на дистанционное обучение;

кафе и рестораны будут работать только на вынос.

В то же время ограничения на работу общественного транспорта местные власти будут вводить сами. Пока неизвестно, каким будет их решение.

Актуально! За последние сутки в регионе зафиксировали 794 случая заражений. Всего в Полтавской области заразились коронавирусом 62 512 человек. К сожалению, 1 312 из них умерли. Всего за период пандемии в области вылечились от коронавируса 51 274 человека. По состоянию на 13 апреля, больными COVID-19 остаются еще 9 926 пациентов.



Карантинные ограничения в разных зонах / источник: Минздрав / инфографика 24 канала