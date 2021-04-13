Укрзализныця в марте – апреле внесла частичные изменения в расписание поездов дальнего сообщения. В части направлений на запад Украины уменьшится количество рейсов, а некоторые просто отменили. Однако их могут восстановить в любой момент, когда появится спрос.

Уменьшится количество рейсов по 2 направлениям, а также 3 поезда отменят. Это объясняют невыгодностью маршрутов, которая обусловлена карантинными ограничениями.

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Подробнее об изменениях в расписании

В связи с низким спросом на перевозки в период карантина в Укрзализныце решили отменить количество рейсов в Западную Украину.

Какие рейсы отменят

С 13 апреля – № 29/30 Киев – Ужгород. В нем курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, однако на период 11 – 25 апреля раскупили только 2% билетов.

С 13 апреля – № 5/6 Ужгород – Херсон. В нем уже было 6 вагонов с 10. С 11 по 25 апреля по билетам там должно было ехать менее чем 1% от возможного количества пассажиров.

С 14 апреля – № 243/244 Киев – Рахов. по направлению уже курсировали только 11 вагонов из 18. У них на этот же период раскупили 7% билетов.

У каких поездов уменьшится количество рейсов в неделю

№ 773/774 Киев – Шостка: три раза в неделю, а раньше было 5 раз в неделю. Будут ехать из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели;

№ 781/782 Киев – Черкассы: три раза в неделю, когда раньше было 5 раз в неделю. Они будут следовать из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

Это также объясняют экономической необоснованностью в условиях локдаунов. Кроме этого, Укрзализныця возобновила курсирование ряда поездов в Закарпатскую область. Это сделали сразу после улучшения эпидемиологической ситуации.

В каком случае поезда восстановят

Укрзализныця сообщает, что мониторит пассажиропоток на ежедневной основе. Компания готова мгновенно возобновлять рейсы.

Это будут делать, если заметят значительное повышение спроса на альтернативные маршруты этих направлений. Также планируют добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону.

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Что делать, если ваш поезд отменен

В каждом направлении есть широкий выбор альтернативных рейсов. В случае, если в списке отмененных был ваш поезд, то вам вернут полную стоимость билета.

Поэтому можно забрать деньги и приобрести другой билет. Также у вас будет возможность выбрать другой вид транспорта, который вам подойдет в этот момент.

Обратите внимание! Сейчас в красной зоне карантина находятся 13 регионов: Город Киев и Киевская область, Житомирская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская, Черкасская, Львовская, Запорожская, Черниговская, Хмельницкая, Харьковская области. Из них уже 3 подходят к тому, чтобы через несколько дней перейти в желтую зону. Подробнее – по ссылке.



Ограничения в различных зонах карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала