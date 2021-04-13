Локдаун у Полтавській області: як курсуватимуть поїзди
Полтавщина поповнила список регіонів, які потрапили у червону зону карантину. Вже з четверга, 15 квітня, там посилять карантинні обмеження. Як будуть організовані пасажирські перевезення в області – читайте далі.
Джерело:телеграм Владислава Криклія
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що протягом тижня Укрзалізниця разом з Мінінфраструктури та МОЗ має надати пропозиції щодо організації перевезень у регіоні.
Важливо Укрзалізниця змінює розклад через карантин: які рейси скасують
Доти потяги далекого сполучення курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка та посадка пасажирів не обмежуватимуться. Криклій додав, що про запровадження обмежень та їх характер Укрзалізниця повідомить додатково.
Обмеження у Полтаві
Від 15 квітня в Полтавській області почнуть діяти обмеження червоної зони карантину. Серед них:
- школи регіону перейдуть на дистанційне навчання;
- кафе та ресторани працюватимуть тільки на винос.
Водночас обмеження на роботу громадського транспорту місцева влада буде вводити сама. Поки невідомо, яким буде її рішення.
Карантинні обмеження в різних зонах / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною