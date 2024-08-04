Не только удары по России: без чего F-16 не смогут полностью раскрыть свой потенциал

Украина наконец получила западные истребители F-16, которые смогут существенно усилить авиационную компоненту нашего государства. Однако для существенного перелома в войне, F-16 должны выполнять ряд обязательных задач.

Важно, чтобы F-16 не только работали как ПВО, сбивая, например, ракеты и "Шахеды". Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", в эфире 24 Канала объяснил, какие еще задачи должны выполнять истребители.

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Нужно разрешение от Запада

В День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский официально подтвердил, что в Украину прибыли западные истребители F-16. Президент также отметил, что пилоты уже начали выполнять боевые задачи на этих самолетах.

Вероятно, они пока будут выполнять оборонительную функцию, то есть работать как ПВО. Впрочем, в дальнейшем важно, чтобы ими можно было бы бить по территории России.

Если мы говорим об ударах по России, нужное для этого средство – ракеты "воздух – поверхность". В F-16 такие есть – это AGM-158 JASSM – неплохая ракета, как Storm Shadow/SCALP с дальностью полета 300 километров. Но надо иметь соответствующее разрешение на использование этих ракет по территории России. Не слышал, чтобы мы его имели,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Вероятно, Украина продолжит дипломатические переговоры, чтобы получить соответствующее разрешение – не только для нанесения ударов по сухопутным объектам, но и по воздушным.

"F-16 – это хорошо, это классно, но он не может полностью раскрыть свой функционал и быть полностью полезным, если он не уничтожает российскую авиацию. Например, те же Су-34, которые являются носителями КАБов. Ракеты для этого в F-16 есть. Если будет разрешение, то у россиян точно будут проблемы с использованием КАБов по Харьковщине и не только", – отметил военный обозреватель.

Коваленко также пояснил, если Запад все же снимет запрет на удары вглубь России, то первым прозвучит именно официальное заявление об этом, а уже потом будет заметен результат на поле боя. Об этом свидетельствует предыдущая практика. Тем более украинские партнеры довольно болезненно реагируем на удары по территории России.

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