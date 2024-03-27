Новый законопроект о мобилизации до сих пор находится на стадии проработки правок. В последнее время в сети велись жаркие дискуссии относительно слухов о мобилизации 18-летних. Однако сейчас стало известно, что этого не произойдет.
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Предложение отклонили
Федор Вениславский рассказал, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонил предложения, по которым люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки, и таким образом могли бы быть мобилизованы.
По его словам, комитет отклонил предложения о прохождении базовой военной службы молодыми людьми в возрасте от 18 до 24 лет по их выбору в течение любого времени, кроме времени военного положения.
Чиновник объяснил, что в случае принятия этого предложения, молодые люди в возрасте от 18 лет после прохождения базовой военной службы получили бы статус военнообязанных и могли быть мобилизованы в ВСУ во время военного положения.
Однако сейчас предлагают несколько иной вариант. Согласно ему лицо в возрасте от 18 до 24 лет самостоятельно выбирает, когда ему пройти эту базовую службу. Речь идет о любом из этих лет своей жизни.
Как отметил нардеп, если человек сознательно пошел на базовую военную службу в 18 – 19 лет, то после ее прохождения он становится военнообязанным и может быть мобилизован.
Если же человек добровольно не пошел до 24 лет на эту службу, то его призывают и направляют принудительно на базовую военную службу, и до 25 лет он становится военнообязанным.
Заявление о мобилизации 18-летних опровергли и раньше
- По словам нардепа Здебского, слова о том, что мобилизуют с 18 лет, – "искажение". Он добавил, что в новом законопроекте вводят статью, которая регулирует военную подготовку.
- В то же время он обратил внимание на тех людей, которые нигде не учатся. Согласно новому законопроекту, его "могут взять где-то в воинскую часть или еще куда-то", чтобы провести подготовку.
- Здебский отмечает, что соответствующий законопроект предусматривает, что во время обучения человек должен пройти военную подготовку, согласно образовательной программе. И он заверил, что студентов до 25 лет "никто брать и хватать" не будет.