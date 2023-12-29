Россияне пытались ее расшатать: в ВСУ расставили точки над "i" по мобилизации женщин

Российские оккупанты активно придумывают все новые и новые бездарные фейки. В последнее время захватчики активно пытаются расшатать тему "мобилизации женщин".

Российские оккупанты пытались продвинуть фейк, что женщин якобы сразу мобилизуют. Реальность же – гораздо проще.

Обратите внимание Когда законопроект о мобилизации может стать законом: ответ Стефанчука

В Украине всегда были военнообязанными женщины-медики. Они должны были стать на военный учет в ТЦК и СП сразу после завершения учебы. Владимир Фитьо – начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ – рассказал, что был период, когда уничтожалась система военного учета. Тогда, возможно, некоторые не стали на военный учет. В то же время сейчас таких проблем нет. Женщины-медики просто звонят по телефону и договариваются, когда им можно прийти на учет.

Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла совершенно и полностью. Кто хочет присоединиться к Вооруженным Силам Украины среди женщин – это можно сделать самостоятельно, можно обратиться и по мобилизации, если профессия востребована,

– говорится в сообщении.

Фитьо подчеркнул, что профессия для женщин в силах обороны – широкая. В то же время присоединение к рядам защитников и защитниц – исключительно по собственному желанию. Российская пропаганда в очередной раз проиграла.