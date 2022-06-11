Детальнее описал ситуацию относительно вероятных изменений на рынке 10 июня первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в эфире национального телемарафона.

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Что именно влияет на рост цен

Кроме общего положения экономики, на сельскохозяйственную продукцию влияет и элемент сезонности. Если речь идет о группе садоводства, овощах и ягодах, то мы приближаем к периоду меньших цен.

Сейчас будет все больше сборов урожая. Поэтому сейчас как минимум до октября, нет предпосылок для роста (Цен – 24 канал). Затем собранные "борщовой набор", фрукты закладываются в хранилища на хранение – там может быть другая ситуация,

– объяснил Высоцкий.

Он добавил, что в этот период также увеличиваются надои коров. Поэтому, вероятно, не будет значительного роста стоимости молочных продуктов. "Если не будет макровызовов, как рост цен на топливо или других факторов, то с точки зрения аграрного цикла предпосылок для роста цен нет", – подытожил эксперт.

Также рассказал об определенных проблемах

По словам первого замминистра в этом году в Украине достаточно сложная ситуация с черешней. Это обусловлено тем, что во временной оккупации находится основной регион выращивания – Мелитопольский район. Но украинцам доступна черешня из других регионов – Одесщины и Закарпатья. Сильных заморозков весной не было, поэтому удастся собрать хороший урожай.

Что касается арбузов, то немного сложнее. Ведь частично оккупирована главная область, где они выращивались – Херсонская.

Есть, конечно, бахчевые культуры в Одесской области. Но там меньше объемы. Поэтому для того, чтобы иметь доступное количество бахчевых культур, прежде всего надеемся на успех ВСУ и деоккупацию соответствующих областей,

– отметил Высоцкий.

Следует заметить, что есть и многие другие виды фруктов и овощей, которые просто невозможно завезти с оккупированных территорий. Оккупанты их часто вывозят в Россию или другие оккупированные территории.

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