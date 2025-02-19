"Не подготовка к выборам": в ЦИК объяснили, для чего комиссия обновляет данные

Накануне появилась информация о том, что полиграфический комбинат "Украина" получил задание подсчитать стоимость печати бюллетеней. Однако в ЦИК заявили, что это не является подготовкой к проведению выборов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии Олега Диденко в интервью "Радио Свобода".

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Почему ЦИК попросила подсчитать стоимость бюллетеней

По словам Диденко, ЦИК регулярно обращается к полиграфическому комбинату "Украина", ведь это стандартный процесс планирования бюджета.

Например, в 2022 году мы готовили бюджетный запрос на 2023 год, и для того, чтобы рассчитать хотя бы приблизительную ориентировочную стоимость выборов, надо в том числе и понимать стоимость бюллетеней. Это обычный рабочий процесс, который ни о чем не свидетельствовал,

– объяснил председатель ЦИК.

Диденко добавил, что в ЦИК работают рабочие группы, которые отвечают за подготовку послевоенных выборов. В частности они рассматривают различные пути упрощения голосования на этих выборах, включая "изменение формы бюллетеня". Поэтому обращения вполне могли быть связаны с уточнением относительно цены таких изменений.

Кроме того, в полиграфический комбинат поступали обращения о том, может ли он изготовить бюллетени с помощью шрифта Брайля, чтобы сделать его более доступным для людей с недостатками зрения.

Почему возобновил работу Государственный реестр избирателей

Недавно свою работу возобновил Государственный реестр избирателей, который был закрыт после начала полномасштабного вторжения.

Диденко отметил, что работу реестра останавливали, чтобы данные об избирателях и сотрудников ЦИК "не попали в руки врага, в первую очередь через отделы ведения реестра, которые находились на тех территориях, которые оказались под оккупацией очень быстро".

Когда Центральная избирательная комиссия приняла решение о восстановлении реестра в части обновления данных, пошла работа по внесению этих сведений всех в реестр. Она длилась какое-то время, больше чем полгода, она завершилась. После этого было принято решение об обновлении адресной информации. Изменились адреса, названия улиц, дома. Какие-то дома исчезли, какие-то добавились,

– добавил Диденко.

Он отметил, что реестр избирателей используется не только для выборов, но и в межвыборный период.

"Поэтому говорить о том, что Центральная избирательная комиссия работает над актуальностью реестра избирателей, и это значит, что уже выборы будут, это неправильно", – резюмировал председатель ЦИК.