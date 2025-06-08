Будут ли выключать мобильную связь с понедельника во время атак: нардеп ответил
- Нардеп Александр Федиенко опроверг информацию в сети об отключении мобильной связи во время атак с понедельника.
- Чиновник заявил, что этого не будет ни через неделю, ни через две.
На днях Подкомитет Верховной Рады обсудил отключение мобильной связи на территориях, где атакуют вражеские дроны. На фоне этого события в сети и медиа начали появляться сообщения о возможном отключении связи во время российских атак.
Еще раньше специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Times of Ukraine рассказывал, что в Украине рассматривают возможность временного отключения мобильной связи и интернета на маршрутах полета вражеских "Шахедов". Такой метод уже активно применяет Россия, передает 24 Канал.
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Будут ли выключать связь во время атак
8 июня телеграмм-каналы начали распространять информацию о том, что правительство уже приняло закон, согласно которому с понедельника во время тревоги будут выключать связь. Цель таких действий – уменьшить количество жертв во время атак.
Отмечается, что правительство с мобильными операторами запустило систему "Тризуб", которая работает без связи: показывает, где тревога, сколько ракет или шахедов в небе, и когда уже безопасно.
Нардеп Александр Федиенко опроверг информацию об отключении мобильной связи во время атак. Чиновник заявил, что "ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут".
Он призвал не вестись на "различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".