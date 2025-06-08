Будут ли выключать мобильную связь с понедельника во время атак: нардеп ответил

На днях Подкомитет Верховной Рады обсудил отключение мобильной связи на территориях, где атакуют вражеские дроны. На фоне этого события в сети и медиа начали появляться сообщения о возможном отключении связи во время российских атак.

Еще раньше специалист по системам РЭБ и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Times of Ukraine рассказывал, что в Украине рассматривают возможность временного отключения мобильной связи и интернета на маршрутах полета вражеских "Шахедов". Такой метод уже активно применяет Россия, передает 24 Канал.

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Будут ли выключать связь во время атак

8 июня телеграмм-каналы начали распространять информацию о том, что правительство уже приняло закон, согласно которому с понедельника во время тревоги будут выключать связь. Цель таких действий – уменьшить количество жертв во время атак.

Отмечается, что правительство с мобильными операторами запустило систему "Тризуб", которая работает без связи: показывает, где тревога, сколько ракет или шахедов в небе, и когда уже безопасно.

Нардеп Александр Федиенко опроверг информацию об отключении мобильной связи во время атак. Чиновник заявил, что "ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут".

Он призвал не вестись на "различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".