Будут морозы: арктический циклон резко снизит температуру в Украине

Из-за идущего в Украину арктического циклона до 26 октября в Украине возможно серьезное снижение температуры. В некоторых регионах столбики термометра ночью будут опускаться до -7 градусов.

Ночью 26 октября, по прогнозам синоптиков, будет пик снижения температуры. По всей Украине температура воздуха ночью опустится ниже нуля.

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Похолодание в Украине

В понедельник, 25 октября, ночью температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах -5...+4 градусов. Холоднее всего будет в Черновицкой области, там будет -3...-5 градусов мороза. Днем почти по всей территории столбики термометра будут показывать не выше 10 градусов тепла. Исключениями, по прогнозам синоптиков, будут Львовщина и Закарпатье, где воздух прогреется до +9...+11 и +10...+12 градусов соответственно.

Во вторник, 26 октября, ночь будет морозной во всех областях. Холоднее всего будет в Черновицкой и Луганской областях, где синоптики прогнозируют -5...-7 градусов мороза. Для сравнения, теплее всего в ночь на 26 октября будет в столице – 0...-2 градуса. Днем температура воздуха в больших регионах останется без изменений. Исключением будет Западная Украина, где ожидают +10...+14 градусов тепла.



Арктический циклон идет в Украину / Карта Укргидрометцентра