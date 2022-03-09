Будут пить "столичную": Brown-Forman, владеющая брендом водки Finlandia, покидает Россию
9 марта 2022 , 19:28Читати новину українською
Источник:телеграммТАСС
Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 14-й день. За это время многие мировые компании успели высказать свою позицию.
Так, сегодня к списку торговых марок, приостановивших деятельность в России, присоединилась американская компания Brown-Forman. Она является одной из самых больших в сфере алкогольных напитков и вина, и известна как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia.
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Какие компании покинули российский рынок
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая ранее заявила, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
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