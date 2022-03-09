Будут пить "столичную": Brown-Forman, владеющая брендом водки Finlandia, покидает Россию

Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 14-й день. За это время многие мировые компании успели высказать свою позицию.

Так, сегодня к списку торговых марок, приостановивших деятельность в России, присоединилась американская компания Brown-Forman. Она является одной из самых больших в сфере алкогольных напитков и вина, и известна как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какие компании покинули российский рынок

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , которая ранее заявила, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, которая ранее заявила, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

, , , , прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

, , и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

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