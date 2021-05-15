Есть много доказательств того, что все таки существовало сотрудничество пророссийского политика Виктора Медведчука с Петром Порошенко. Однако записи разговоров, которые на это указывают, опубликовали не случайно.

Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. По его словам, Порошенко могут связать с предательством Медведчука.

К теме Будет обратная реакция от Кремля, – Рябошапка о заявлении Путина из-за Медведчука

"Те записи, которые связывают с Порошенко, не случайны. Почему публикуют именно те записи, где может фигурировать Порошенко, а не разговоры Медведчука с другими чиновниками. Это делается не случайно", – отметил Рябошапка.

Я думаю, будут попытки привязать Медведчука к Порошенко,

– отметил экс-генпрокурор.

Он вспомнил и о том моменте, когда Медведчук был привлечен к обмену военнопленными. Он фактически выполнял официальную функцию от Украины, когда пятым президентом был Порошенко.

Справка. Виктор Медведчук заявлял, что активно участвует в обмене пленными еще с 2014 года. Он приписывает себе "старания", благодаря которым удалось вернуть сотни украинцев. В разговоре с куратором Кремля Владиславом Сурковым он рассказал, что ему предложил этим заняться президент Петр Порошенко.

Почему дело Порошенко "затихло"

Рябошапка назвал дело Порошенко – "странной ситуацией".

"До лета или осени 2020 года Порошенко активно "кошмарили", водили на допросы, проводили обыски, а затем все очень резко стихло. Фракция Порошенко прекратила критиковать генерального прокурора, а тот не вызывает на допросы Порошенко", – отметил экс-генпрокурор.

Подозрение Медведчуку: что известно