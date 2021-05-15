Будут попытки привязать Медведчука к Порошенко, – Рябошапка
Есть много доказательств того, что все таки существовало сотрудничество пророссийского политика Виктора Медведчука с Петром Порошенко. Однако записи разговоров, которые на это указывают, опубликовали не случайно.
Источник:24 канал
Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" сказал экс-генпрокурор Руслан Рябошапка. По его словам, Порошенко могут связать с предательством Медведчука.
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"Те записи, которые связывают с Порошенко, не случайны. Почему публикуют именно те записи, где может фигурировать Порошенко, а не разговоры Медведчука с другими чиновниками. Это делается не случайно", – отметил Рябошапка.
Я думаю, будут попытки привязать Медведчука к Порошенко,
– отметил экс-генпрокурор.
Он вспомнил и о том моменте, когда Медведчук был привлечен к обмену военнопленными. Он фактически выполнял официальную функцию от Украины, когда пятым президентом был Порошенко.
Почему дело Порошенко "затихло"
Рябошапка назвал дело Порошенко – "странной ситуацией".
"До лета или осени 2020 года Порошенко активно "кошмарили", водили на допросы, проводили обыски, а затем все очень резко стихло. Фракция Порошенко прекратила критиковать генерального прокурора, а тот не вызывает на допросы Порошенко", – отметил экс-генпрокурор.
Подозрение Медведчуку: что известно
- Пророссийского лидера ОПЗЖ и одновременно кума Владимира Путина подозревают в государственной измене. Также ему "приписывают" покушение на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова лично подписала подозрение. Вместе с Медведчуком – еще и его коллеге Тарасу Козаку.
- Уже 13 мая Печерский суд Киева выбирал Медведчуку меру пресечения. Его отправили под домашний арест до 9 июля.
- Также на пророссийского политика надели электронный браслет.
- Накануне у Медведчука провели обыски.
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