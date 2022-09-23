Будут попытки уничтожить путина, его окружение уже нестабильно, – генерал-лейтенант

Всем в России руководит путин, у которого цель сохранить власть и не погибнуть, не только политически, но и физически. Никто не простит ему те просчеты, которые уже прошли.

Об этом 24 каналу рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он также отметил, что все окружение путина уже нестабильно, нападения и попытки его убить будут происходить, потому что вокруг него немало недовольных.

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"Это те люди, которые ограбили нас, у них немалые средства. Все эти персоны хотели бы пользоваться всеми благами по-прежнему, но всего этого у них сейчас нет", – говорит Романенко.

Беспорядки между башнями кремля уже происходят, выше круг россии уже ищет замену путина, все эти процессы уже проходят,

– добавляет он.

Но, по его словам, нам нужно быть готовыми к худшему сценарию, мы видим, что Путин не отказался от идеи ядерного шантажа.

Детальнее о том, смогут ли российские элиты устранить путина: смотрите видео

Противодействие мобилизации в россии – санкции

В Европейском Союзе ускорился процесс обсуждения решения о ценовом потолке для российской нефти. Толчком для этого стало объявление путиным частичной мобилизации в россии.

Государства-члены должны достичь политического соглашения по этому вопросу через несколько недель . По всей вероятности, ограничение цен на российскую нефть может стать частью нового пакета санкций ЕС против государства-агрессорки. Об этом сообщают, лица осведомлены о ситуации.