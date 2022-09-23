Про це 24 каналу розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він також зазначив, що все оточення путіна вже нестабільне, напади та спроби його вбити – будуть відбуватись, бо навколо нього чимало незадоволених.

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"Це ті люди, які пограбували нас, у них чималі кошти. Всі ці персони, хотіли б користуватись усіма благами, як і раніше, але всього цього у них зараз немає", – каже Романенко.

Заворушення між вежами кремля вже відбуваються, вище коло росії вже шукає заміну путіна, всі ці процеси вже проходять,

– додає він.

Але, за його словами, нам потрібно бути готовими до гіршого сценарію, ми бачимо, що путін не відмовився від ідеї ядерного шантажу.

Детальніше про те, чи зможуть російські еліти усунути путіна: дивіться відео

Протидія мобілізації в росії – санкції

У Європейському Союзі пришвидшився процес обговорення рішення про цінову стелю для російської нафти. Поштовхом для цього стало оголошення путіним часткової мобілізації у росії.

Держави-члени мають на меті досягти політичної угоди щодо цього питання за кілька тижнів. Цілком ймовірно, обмеження цін на російську нафту може стати частиною нового пакету санкцій ЄС проти держави-агресорки. Про це повідомляють, особи обізнані з ситуацією.