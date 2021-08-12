Обещают "болезненные последствия": оккупанты пригрозили участникам Крымской платформы
Источник:"РИА новости"
Оккупанты в Крыму пригрозили участникам Крымской платформы "рядом болезненных последствий". Марионеточная псевдовласть называет мероприятие провокацией.
Оккупанты цинично говорят что-то о территориальной целостности России и посягательстве якобы на их территорию. Такое заявление сделал так называемый "вице-премьер" Крыма, постоянный представитель полуострова при президенте России Георгий Мурадов.
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Крымская платформа – это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита,
– сказал чиновник.
Какие последствия обещают россияне
Мурадов пригрозил государствам-участникам, что они могут попасть в число недружественных для России стран. Угрожают наложить арест на активы и запретить въезд на территорию России.Обратите внимание! Россию тоже намеревались пригласить на Крымскую платформу. Однако государство-агрессор саботирует мероприятие.
Что известно о Крымской платформе
- Инициативу еще в сентябре 2020 года анонсировал Владимир Зеленский. Цель мероприятия – объединить силы относительно деоккупации Крыма.
- Первый саммит платформы проведут накануне 30 Дня Независимости – 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- В Украине думают закрепить Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций, поскольку проводить мероприятие ежегодно нет возможности.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что участие подтвердили уже 38 стран. Например, США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и др.
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