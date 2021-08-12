Обещают "болезненные последствия": оккупанты пригрозили участникам Крымской платформы

Оккупанты в Крыму пригрозили участникам Крымской платформы "рядом болезненных последствий". Марионеточная псевдовласть называет мероприятие провокацией.

Оккупанты цинично говорят что-то о территориальной целостности России и посягательстве якобы на их территорию. Такое заявление сделал так называемый "вице-премьер" Крыма, постоянный представитель полуострова при президенте России Георгий Мурадов.

К теме Крымская платформа расширяется: количество участников выросло до 38

Крымская платформа – это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита,

– сказал чиновник.

Какие последствия обещают россияне

Мурадов пригрозил государствам-участникам, что они могут попасть в число недружественных для России стран. Угрожают наложить арест на активы и запретить въезд на территорию России.

Что известно о Крымской платформе

Инициативу еще в сентябре 2020 года анонсировал Владимир Зеленский. Цель мероприятия – объединить силы относительно деоккупации Крыма.

Первый саммит платформы проведут накануне 30 Дня Независимости – 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.

В Украине думают закрепить Крымскую платформу в рамках Организации Объединенных Наций, поскольку проводить мероприятие ежегодно нет возможности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что участие подтвердили уже 38 стран. Например, США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и др.

Россию тоже намеревались пригласить на Крымскую платформу. Однако государство-агрессор саботирует мероприятие.

Важно Нарушить длительное молчание: зачем нужна Крымская платформа