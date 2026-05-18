"Будут привлекательные условия": в ОП прокомментировали будущие изменения в мобилизации

В Украине будут менять подходы к мобилизации. В частности, нарабатывают ряд решений, которые могли бы упростить и улучшить процесс привлечения украинцев в армию.

Подробнее о них 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса. По его словам, пока законодатели не предусматривают радикальных изменений, а для украинцев будут улучшения.

Произойдут ли резкие изменения в мобилизации?

Украинское руководство пока не готовит никаких радикальных шагов в изменениях подхода к мобилизации. В частности говорится о снижении мобилизационного возраста или изменения по выезду мужчин 18 – 24 лет

"Сейчас вопрос снижения мобилизационного возраста и ограниченно выезда за границу не рассматривается. Все будет зависеть от ситуации на фронте, но по состоянию на сейчас этот вопрос не рассматривается, даже не обсуждается на уровне оценки рисков", – отметил Павел Палиса.

Обратите внимание! Против снижения мобилизационного возраста выступил и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. По его словам, такое решение может просто уничтожить будущее Украины.

Так же сейчас не говорится об объявлении мобилизации женщин.

"Это добровольное дело. Женщины, так же как мужчины, могут подписать контракт на общих условиях. В программе, которую готовит Министерство обороны, есть общие условия для мужчин и для женщин. Условия будут достаточно привлекательные", – добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, в апреле женщины начали попадать на воинский учет. Некоторых даже объявляли в розыск. Однако в Минобороны отметили, что это был лишь технический сбой.

Кем планируют пополнить войско?

Одним из решений по мобилизации в Украине может стать привлечение большего количества иностранцев в украинскую армию. Сейчас над этим уже работают.

Сейчас мы сфокусированы на аккумуляции успешного опыта подразделений для того, чтобы наработать модель, которая позволит эффективно привлекать добровольцев – не граждан Украины, желающих присоединиться к Силам обороны,

– отметил Палиса.

Также в Украине создали рабочую группу, которая занимается всеми сопутствующими вопросами мобилизации иностранцев. Все процедуры хотят стандартизировать и упростить. Украина работает над ним, чтобы сделать приход иностранного добровольца в Силы обороны Украины максимально быстрым, прозрачным и понятным для обеих сторон.

Кроме того, Палиса заверил, что иностранцы будут получать денежное обеспечение и все другие выплаты абсолютно на тождественных с украинцами условиях.

Что еще известно о предстоящих изменениях в мобилизации?

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали большой законопроект, который предусматривает масштабную реформу Территориальных центров комплектации и социальной поддержки. В частности, говорится о полном переходе к цифровой модели мобилизации. Для этого предлагают создать электронный кабинет военнообязанного.

Кроме того, в соответствии с предложениями, ТЦК должны выполнять функции не только учета и оповещения, но и консультационного центра. То есть там будут помогать с оформлением документов, предоставлять разъяснения относительно процедур мобилизации и тому подобное.

В то же время стоит добавить, что депутаты настроены несколько скептически к этой инициативе. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что законопроект №15236 не имеет поддержки профильного комитета или Минобороны. Не уверен Вениславский и в том, что документ все же рассмотрят.