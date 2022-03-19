Попытаются достичь приоритетных задач, – капитан спрогнозировал действия россиян в ближайшие дни

Оккупанты в течение следующих дней постараются достичь своих приоритетных задач на украинской территории. Они будут продолжать наступление как на Севере, так и на Юге.

Сейчас там подмечают небольшие перегруппировки сил, попытки осуществить логистическое обеспечение и пополнить боеприпасы. Об этом заявил капитан первого ранга, эксзамначальника штаба Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко в эфире 24 канала.

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"Мы видим, насколько интенсивно опрокидывают, например, технику противника на аэродром Чернобыевки возле Херсона. Туда уже нанесено несколько артиллерийских ударов нашими силами и все равно там техника находится", – отметил капитан.

По словам Рыженко, это означает, что такое направление интересно врагу. Также оккупанты будут пытаться предпринимать меры, чтобы захватить Николаев. Этот город им очень нужен, чтобы в будущем выйти в Одессу.

В ближайшие дни, думаю, они будут пытаться достичь своих первоочередных задач. Будет продолжаться нанесение ракетных ударов по тем целям, которые они считают приоритетными,

– отметил капитан.

Рыженко также предположил, что параллельно оккупанты будут уничтожать гражданскую инфраструктуру во многих украинских городах, чтобы повлиять на сознание и психологическое состояние украинцев.

Рыженко спрогнозировал действия оккупантов в ближайшие дни: смотрите видео