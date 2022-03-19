Зараз там помічають невеликі перегрупування сил, намагання здійснити логістичне забезпечення та поповнити боєприпаси. Про це заявив капітан першого рангу, ексзаступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко в ефірі 24 каналу.

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"Ми бачимо, наскільки інтенсивно перекидають, наприклад, техніку супротивника на аеродром Чорнобаївки біля Херсону. Туди вже завдано кілька артилерійських ударів нашими силами й все одно там техніка перебуває", – зазначив капітан.

За словами Риженка, це означає, що такий напрямок цікавий ворогу. Також окупанти намагатимуться вживати заходи, аби захопити Миколаїв. Це місто їм дуже потрібне, щоб у майбутньому вийти до Одеси.

Протягом найближчих днів, думаю, вони намагатимуться досягти своїх першочергових завдань. Буде продовжуватися завдавання ракетних ударів по тих цілях, які вони нібито вважають пріоритетними,

– зазначив капітан.

Риженко також припустив, що паралельно окупанти будуть нищити цивільну інфраструктуру у багатьох українських містах, аби вплинути на свідомість та психологічний стан українців.

Риженко спрогнозував дії окупантів найближчими днями: дивіться відео