Про це розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу, інформує 24 канал. Він розповів про перебіг 24-ої доби активних бойових дій.

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Суттєвих змін в стані сторін не відбулось, – Арестович

Арестович зазначив, що суттєвих змін в стані, характері або положенні сил противника або українських Збройних Сил не відбулось. Ідуть тактичні бої місцевого значення. Основний напрям, на якому зосередили сили противники, – це напрямок на Ізюм, Волноваху, Маріуполь, Херсон та Миколаїв.

Протягом доби наші війська завдали потужних ударів по противнику. Знищили декілька тилових колон в Сумській та Миколаївській області,

– сказав Арестович.

Радник голови ОП також додав, що в районі аеродрому Чорнобаївка вшосте поспіль Повітряні Сили України знищили знову техніку ворога.

Дивіться брифінг Олексія Арестовича: