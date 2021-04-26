Ютуб заблокировал в Украине трансляции медведчуковских каналов, однако пропагандисты продолжают вещать на "Первом независимом". Вероятно, на их позицию влияют ситуации, происходящие в России.

Пропаганда с соответствующих телеканалов будет продолжать искать пути для осуществления своей "работы". Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказала экс-заместитель министра информполитики Украины и член Совета по вопросам свободы слова при Офисе Президента Татьяна Попова.

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Она отметила, что работники медведчуковских каналов либо будут скупать другие каналы или программы, либо продвигать российскую повестку в различных интернет-изданиях.

Они будут продолжать это делать и не будут останавливаться, пока у них не закончится контракт с Россией, пока что-то не произойдет с Путиным, кумом которого является Медведчук,

– сказала Попова.

По ее словам, речь будет идти о других каналах, которые пока не имеют соответствующих просмотров или рейтингов, но у них есть лицензии на спутниковое и кабельное вещание.

В то же время экс-заместитель министра информполитики заметила, что уже есть небольшие каналы, на которые пропагандисты "зашли" со своими спикерами.

"Они не будут останавливаться, пока системные изменения не произойдут собственно в России", – сказала Татьяна Попова.

Полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале: смотрите видео

Блокирование медведчуковских каналов: главное

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о санкциях Совета нацбезопасности против соратника Медведчука Тараса Козака.

Youtube заблокировал для просмотра в Украине страницы каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

24 апреля стал недоступен и просмотр профилей в ютубе ZIK, "112 Украина", NewsOne. Контент недоступен на территории Украины. До этого Украина официально обращалась к Youtube с просьбой заблокировать эти каналы.

Санкции против Козака / Инфографика 24 канала