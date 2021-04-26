Працюватимуть, поки з Путіним щось не станеться, – Попова про медведчуківські канали
Ютуб заблокував в Україні трансляції медведчуківських каналів, однак пропагандисти продовжують мовити на "Першому незалежному". Ймовірно, на їхню позицію впливають ситуації, що відбуваються в Росії.
Джерело:24 канал
Пропаганда з відповідних телеканалів продовжуватиме шукати шляхи для здійснення своєї "роботи". Про це в ефірі програми "Між іншим" розповіла ексзаступниця міністра інформполітики України та членкиня Ради з питань свободи слова при Офісі Президента Тетяна Попова.
До теми Це важливий крок, – Ткаченко відреагував на блокування медведчуківських ютуб-каналів
Вона зазначила, що працівники медведчуківських каналів або будуть скуповувати інші канали чи програми, або просувати російську повістку в різних інтернет-виданнях.
Вони продовжуватимуть це робити і не будуть зупинятися, поки у них не закінчиться контракт з Росією, поки щось не відбудеться з Путіним, кумом якого є Медведчук,
– сказала Попова.
За її словами, мовитиметься про інші канали, які наразі не мають відповідних переглядів чи рейтингів, але у них є ліцензії на супутникове й кабельне мовлення.
Водночас ексзаступниця міністра інформполітики зауважила, що вже є невеликі канали, на які пропагандисти "зайшли" зі своїми спікерами.
"Вони не будуть зупинятися, поки системні зміни не відбудуться власне в Росії", – сказала Тетяна Попова.
Повний випуск програми "Між іншим" на 24 каналі: дивіться відео
Блокування медведчуківських каналів: головне
- 2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про санкції Ради нацбезпеки проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Youtube заблоковував для перегляду в Україні сторінки каналів "112 Україна", ZIK, NewsOne.
- 24 квітня став недоступним й перегляд профілів в ютубі ZIK, "112 Україна", NewsOne. Контент недоступний на території України. До цього Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати ці канали.
Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу
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