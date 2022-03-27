Будут сдвиги с мертвой точки, – Пионтковский оценил речь Байдена
Джо Байден после разговора с украинскими беженцами в Варшаве выступил с речью. Она показала, что президент США настроен решительно.
Вероятно, Соединенные Штаты Америки отважатся на более серьезные шаги для помощи нашему государству. Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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США могут решиться на поставку вооружения
По его словам, после встречи министров обороны и иностранных дел Алексей Резников впервые высказался осторожно оптимистично.
С таким настроением Байдена и его речью будут оползни с мертвой точки,
– выразил надежду Пионтковский.
Он считает, что США все же решатся на поставку столь необходимого вооружения самолетов и ПВО для Украины.
Пионтковский оценил речь Байдена: смотрите видео