"Будут судить как террориста в Крыму": подробности о похищенном в Херсоне теробороновце Лапчуке

В Херсоне больше недели разыскивают 48-летнего Виталия Лапчука. Он бывший военный и полицейский.

27 марта его с женой и сыном похитили люди с флажками квазиобразования в оккупированном Донецке. С мешками на головах семью Лапчуков отвезли в местный участок полиции, где допрашивали и избивали. Жену и сына отпустили, а Виталий остался в плену.

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В тот день в дом вошли 9 вооруженных мужчин в военной форме с флажками "ДНР". Знали, что у меня есть бизнес, заправка в соседнем селе, имена. Забрали 5 мобильных телефонов, 4 ноутбука. В соцсетях были сообщения против "русского мира". В моем телефоне они увидели десятки звонков на горячую линию по правам человека. Я подтвердила, что оставила там заявку,

– рассказала Алена Лапчук.

По ее словам, на вопрос о том, почему они пришли с оружием в их город и дом, угрожали, что "сейчас полетят зубы".

"Нам с мужем и старшим сыном на голову надели пакеты, связали руки и сказали: "Вы все – террористы". Нас посадили в разные машины и отвезли в главное управление Нацполиции. Наш автомобиль, который стоял во дворе, они также забрали, – говорит женщина.

Говорили, что нужно "вычислить всех"

Жена пленника вспоминает, что в участке слышала, как за стеной допрашивали ее мужа. Постоянно говорили, что спустятся с ним вниз.

Зачем вы пришли сюда? – спрашивала я у них. Говорили, что "спасать вас от бандер и от нациков". Тогда я говорила, что я русскоязычная жительница Херсона, но сижу перед ним с пакетом на голове. На вопрос, бандеровка ли я, говорили, что нет, нацистка, – вспоминает Алена.

По ее словам, эти разговоры были очень тяжелыми. А самыми жестокими были те, у кого был на форме флаг квазиобразования. Они ходили и щелкали затворами, пугали людей.

Женщина не знает, жив ли еще ее муж

Оккупанты в конце концов отпустили ее, но мужа с сыном не хотели. Алена устроила скандал, кричала, что сына хотят избить так же, как и мужа. Ей начали угрожать. В конце концов сказали, что ее муж якобы признался в терроризме.

"Его отправляют в Крым и будут судить как военного террориста. Он признался во всем. Его можно только обменять", – цитирует женщина слова так называемого следователя, на рукаве формы которого была надпись "Вежливые люди".

Они отпустили нас с сыном. В 1 ночи вывезли в город и выпустили. Не считались с комендантским часом и с тем, что нас могут расстрелять. Мы шли медленно, украдкой часа четыре, чтобы не наткнуться на патруль. В 5 утра добрались до нашего дома. Пока нас не было, в него попала ракета. Все остальные дома вокруг целые,

– говорит женщина.

Ее сын отправил письма международным организациям. Она писала городскому главе Херсона, депутатам, подавала обращение. Результатов пока нет, как и доказательств того, что ее супруг жив.

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