27 березня його з дружиною та сином викрали люди з прапорцями квазіутворення в окупованому Донецьку. З мішками на головах родину Лапчуків відвезли до місцевого відділку поліції, де допитували й били. Жінку та сина відпустили, а Віталій залишився в полоні.

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У той день в дім зайшли 9 озброєних чоловіків у військовій формі з прапорцями "ДНР". Знали, що я маю бізнес, заправку в сусідньому селі, імена. Забрали 5 мобільних телефонів, 4 ноутбуки. В соцмережах були дописи проти "русского мира". У моєму телефоні вони також побачили десятки дзвінків на гарячу лінію з прав людини. Я підтвердила, що залишила там заявку,

– розповіла Альона Лапчук.

За її словами, на питання про те, чому вони прийшли зі зброєю у їхнє місто та дім, ті погрожували, що "зараз полетять зуби".

"Нам із чоловіком і старшим сином на голову вдягли пакети, зв'язали руки і сказали: "Ви всі - терористи". Нас посадили в різні машини та відвезли в головне управління Нацполіції. Нашу автівку, яка стояла у дворі, вони також забрали, – каже жінка.

Казали, що треба "вичислити всіх"

Дружина полоненого пригадує, що у відділку чула, як за стіною допитували її чоловіка. Постійно казали, що спустяться з ним вниз.

Навіщо ви сюди прийшли? – запитувала я в них. Казали, що "спасать вас от бандер и от нациков". Тоді я казала, що я російськомовна мешканка Херсона, але сиджу перед ним з пакетом на голові. На запитання, чи я бандерівка, казали, що ні, нацистка, – пригадує Альона.

За її словами, ці розмови були дуже важкими. А найжорстокішими були ті, хто мав на формі прапор квазіутворення. Вони ходили і клацали затворами, лякали людей.

Жінка не знає, чи ще живий її чоловік

Окупанти зрештою відпустили її, але чоловіка з сином не хотіли. Альона зчинила скандал, кричала, що сина хочуть побити так само, як і чоловіка. Їй почали погрожувати. Зрештою, сказали, що її чоловік нібито зізнався у тероризмі.

"Його відправляють в Крим і судитимуть як військового терориста. Він зізнався у всьому. Його можна лише обміняти", – цитує жінка слова так званого слідчого, на рукаві форми якого був напис "Ввічливі люди".

Вони відпустили нас із сином. О 1 ночі вивезли до міста і випустили. Не зважали на комендантську годину і на те, що нас можуть розстріляти. Ми йшли повільно, крадькома години чотири, щоб не натрапити на патруль. О 5 ранку дісталися нашого дому. Поки нас не було, у нього влучила ракета. Усі інші будинки навколо цілі,

– каже жінка.

Її син відправив листи до міжнародних організацій. Вона писала міському голові Херсона, депутатам, подавала звернення. Результатів поки немає, як і підтвердження того, що її чоловік живий.

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