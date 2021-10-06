Будут судить за терроризм: в США темнокожая женщина выдавала себя за члена Ку-клукс-клана

В США 30-летнюю темнокожую женщину арестовали за письма с угрозами якобы от Ку-клукс-клана, которые она подбрасывала своим соседям. Теперь ей инкриминируют терроризм.

Инцидент произошел в штате Джорджия. Женщина еще с декабря 2020 года подбрасывала соседям рукописные записки, в которых от имени члена Ку-клукс-клана угрожала убить их семьи и сжечь дома.

Интересно Tesla выплатит бывшему оператору лифта 137 миллионов долларов компенсации за расизм

Выдавала себя за белого человека

30-летней Терреше Лукаш удалось запугать 8 афроамериканских семей. В течение 10 месяцев они находили в своих почтовых ящиках расистские сообщения. Люди решили действовать, чтобы найти злоумышленника.

Некоторые из жителей тех домов, которые получали угрозы якобы от Ку-клукс-клана, установили камеры во дворах и в дверных звонках. Именно так удалось выяснить, что это не белый мужчина, как говорилось в записках, а темнокожая женщина, которая живет рядом с пострадавшими.

В сентябре 2021 года полиция провела обыски в доме Терреши Лукаш. Правоохранители сравнили почерк женщины с почерком на открытках и подтвердили, что их автором является именно она.

Лукаш задержали. Суд запретил женщине выйти под залог. Это объяснили тем, что речь идет о терроризме, поэтому Терреша Лукаш должна отвечать перед законом.

Последние громкие случаи расизма