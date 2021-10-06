Інцидент трапився у штаті Джорджія. Жінка ще з грудня 2020 року підкидала сусідам рукописні записки, у яких від імені члена Ку-клукс-клану погрожувала вбити їхні сім'ї та спалити будинки.

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Видавала себе за білого чоловіка

30-річній Терреші Лукаш вдалося залякати 8 афроамериканських родин. Протягом 10 місяців вони знаходили у своїх поштових скриньках расистські повідомлення. Люди вирішили діяти, щоб знайти зловмисника.

Дехто з мешканців тих будинків, які отримували погрози від нібито Ку-клукс-клану, встановили камери на подвір'ях та в дверних дзвінках. Саме так вдалося з'ясувати, що це білий чоловік, як ішлося в записках, а темношкіра жінка, яка живе поруч з потерпілими.

У вересні 2021 року поліція провела обшуки в помешканні Терреші Лукаш. Правоохоронці порівняли почерк жінки з почерком на листівках і підтвердили, що їх авторкою є саме вона.

Лукаш затримали. Суд заборонив жінці вийти під заставу. Це пояснили тим, що мова йде про тероризм, тому Терреші Лукаш повинна відповідати перед законом.

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