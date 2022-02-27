Будут воевать против России: чеченцы выступили с заявлением в поддержку Украины

27 февраля 2022 , 11:05
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Источник:

фейсбук Ян Доброносов

Чеченские военные будут воевать за Украину в российско-украинской войне. Речь идет о служащих из батальона Джохара Дудаева.

О намерениях военных рассказал Адам Осмаев. Они уверены: Россия коварно напала на Украину и пытается захватить ее города. Однако украинцы героически противодействуют врагу.

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Осмаев заверил, что поддерживать нашу страну они собираются до конца. Настоящие чеченцы в этом конфликты защищают именно Украину.

Заявление чеченцев: смотрите видео

 

Автор: Катерина Сердюк