Будут воевать против России: чеченцы выступили с заявлением в поддержку Украины
27 февраля 2022 , 11:05Читати новину українською
Источник:фейсбук Ян Доброносов
Чеченские военные будут воевать за Украину в российско-украинской войне. Речь идет о служащих из батальона Джохара Дудаева.
О намерениях военных рассказал Адам Осмаев. Они уверены: Россия коварно напала на Украину и пытается захватить ее города. Однако украинцы героически противодействуют врагу.
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Осмаев заверил, что поддерживать нашу страну они собираются до конца. Настоящие чеченцы в этом конфликты защищают именно Украину.
Заявление чеченцев: смотрите видео