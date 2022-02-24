Будут выдавать оружие всем, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что кроме ВСУ наше население – это тоже серьезная армия. Оружие для защиты Украины будут выдавать всем способным.

Зеленский подчеркнул, что каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне, должен прибыть в соответствующие центры комплектации.

Важно Враг уже понес потери, – Зеленский

Мы уже выдаем оружие, и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим и способным защищать наш суверенитет,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также призвал людей готовиться поддерживать Украину на площадях городов. Он подчеркнул, что сейчас "среди нас нет оппонентов". Поэтому СНБО снимет санкции со всех украинцев, готовых с оружием в руках защищать государство в составе территориальной обороны.

Украина разорвала дипломатию с Россией

Алексей Резников призвал украинцев вступать в ряды территориальной обороны.

Зеленский сообщил, что Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве.