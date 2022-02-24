Зеленський наголосив, що кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатись до оборони, повинен прибути до відповідних центрів комплектації.

Важливо Ворог вже зазнавав втрат, – Зеленський

Ми вже видаємо зброю, і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим та спроможним захищати наш суверенітет,

– наголосив Зеленський.

Президент також закликав людей бути готовими підтримувати Україну на площах міст. Він наголосив, що наразі "серед нас немає опонентів". Тому РНБО зніме санкції з усіх українців, які готові зі зброєю в руках захищати державу у складі територіальної оборони.

Зверніть увагу! Олексій Резніков закликав українців вступати до лав територіальної оборони.

Україна розірвала дипломатію з Росією

Зеленський повідомив, що Україна повністю розірвала дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали у Москві.