Будут защищать родину: за прошлые сутки в Украину вернулось почти 12 тысяч мужчин

За прошлые сутки, 8 марта, в Украину прибыли 14,5 тысячи человек. Подавляющее большинство из них – украинские мужчины.

В Генштабе ВСУ заявили, что примерно 12 тысяч вернувшихся из-за рубежа украинцев планируют защищать страну.

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"Почти 12 тысяч из них – украинцы, большинство из которых – мужчины, которые планируют приобщиться к силам обороны. Гордимся земляками, которые едут защищать свою родину", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Заметим, что каждый день в Украину возвращается примерно 10 – 13 тысяч украинцев. Также госграницу пересекают иностранцы, которые хотят защищать нашу свободу.

Сколько человек уехало

В Госпогранслужбе отметили, что за прошлые сутки украинскую границу на западном участке пересекли более 120 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств.

Большинство выехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Как следствие – в этом направлении все еще сохраняются накопления людей и автомобилей.

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