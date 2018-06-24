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Будут ли эффективными антироссийские санкции со стороны Украины: мнение политолога

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Петр Порошенко расширил антироссийские санкции
Петр Порошенко расширил антироссийские санкции / Фото из открытых источников

Стратегически Украина выиграет от введения санкций против России. Потери россиян будут не только экономическими, но в первую очередь политическими.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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По словам специалиста, во-первых, санкции против российских производителей плюс народный бойкот товаров страны-агрессора привели к тому, что экспортеры переориентировались на западные рынки и заинтересовались построением в Украине соответствующих производств. Рынок большой. Раньше его закрывала Россия, а теперь уже построены определенные мощности. Во-вторых, открываются украинские сети. В целом, это способствует развитию украинского производителя.

В-третьих, отмечает Леонов, одной из серьезных проблем был сильный поток контрабанды через фактически отсутствующую границу с Россией, что убивало украинское производство. Постепенно граница укрепляется, а контроль усиливается. И это затрудняет не только проникновения диверсионных групп, но и существенно ограничивает контрабанду.

Политолог отмечает – в связи с санкциями Россия страна-агрессор не сможет участвовать в приватизации в Украине. И это позволит привлечь стратегического инвестора из других стран.

В течение 20 лет условия приватизации выписывались под конкретную компанию или олигарха. Целые отрасли оказались под контролем россиян. Та же нефтеперерабатывающая и энергетическая отрасли в целом. Все было под контролем Газпрома. Сейчас этого не будет. Зайдут международные транснациональные корпорации, которые заинтересованы, чтобы у нас были нормальные конкурентные условия. Наши олигархи, такие как Ахметов – не смогут быть монополистами и диктовать свои условия,
– подчеркнул Александр Леонов.

Россияне, рассказывает он, уничтожили некоторые предприятия-конкуренты. Они их покупали, а потом доводили до банкротства. Но теперь мы сможем оздоровить ситуацию в Украине. Кроме того, в Украине работало много российских банков, особенно во время строительного бума в Украине. Поэтому, по убеждению эксперта, россияне потеряют немало, так как неплохо зарабатывали в Украине.

"После запрета российских сериалов их производители обратились к правительству РФ и заявили, что ежегодно будут терять полмиллиарда долларов. То есть мы из своего кармана оплачивали информационную войну против себя. И финансировали целую отрасль в России. Поэтому потери для России серьезные. Они выпадают из украинской экономики, и это сильно уменьшает возможности влияния на нас. Кроме силового и гибридного воздействия, у России нет других рычагов", – подчеркнул Леонов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России. Как отмечают в сообщении на сайте СНБО, санкции были введены в отношении 30 юридических и 14 физических лиц. Таким образом санкционный список расширился до 1759 физических и 786 юридических лиц.

18 июня санкции против России за незаконную аннексию Крыма продлил Евросоюз.

Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Санкции
Источник: 24 Канал
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