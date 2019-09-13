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      Будут ли наказывать Геращенко за "югенд" и "зеленых человечков": ответ Арахамии

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      Ирина Геращенко
      Ирина Геращенко / Фото из соцсетей

      Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента рекомендовал нардепам отстранить Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях Рады. Однако, вероятнее всего, парламент этого вопроса не будет рассматривать.

      Об этом рассказал Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа", которая является крупнейшей в нынешней Раде и в сторону которой летели оскорбления нардепа от "Европейской Солидарности", в комментарии liga.net.

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      Мы рассмотрели этот вопрос на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас не стоит его выносить. У нас есть много более важных дел,
      – подчеркнул он.

      В то же время, добавил Арахамия, слова, которые прозвучали из уст Геращенко, просто так, без реакции, оставить не могли, потому что "они вызвали бурю возмущения среди депутатов "Слуги народа".

      Свое вероятное отстранение Геращенко назвала наступлением на свободу слова.

      "Можно иметь карточку для голосования и мандат, но так и не стать депутатом. А можно и без карточки для голосования иметь смелость, позицию и голос. Я защищаю право всех народных депутатов на позицию, на свободу высказывания и мнения", – написала депутат в своем фейсбуке.

      Как "слуг народа" обидела Геращенко?

      Во время одного из своих выступлений Геращенко сравнила партию "Слуга народа" с "зелеными человечками", которые захватили Крым в 2014 году. Мол, теперь "зеленые человечки" захватывают украинский парламент.

      А еще народный депутат попросила лидера "Слуги народа" и спикера парламента Дмитрия Разумкова "успокоить свой югенд". Мол, "Слуге народа" никто "не давал права перекрикивать оппозицию".

      Что такое югенд?
      Югенд или Гитлерюгенд - это молодежная нацистская военизированная организация, просуществовавшая от 1922 до 1945 года. После поражения Германии во Второй мировой войне была запрещена. Организация охватывала немецкую молодежь в возрасте от 10 до 18 лет и делилась по возрастным категориям.

      Смотрите видео скандального выступления Ирины Геращенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Европейская солидарность Давид Арахамия Ирина Геращенко
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