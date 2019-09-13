Чи каратимуть Геращенко за "югенд" і "зелених чоловічків": відповідь Арахамії

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендував нардепам відсторонити Геращенко від участі в п’яти пленарних засіданнях Ради. Проте, найімовірніше, парламент цього питання не розглядатиме.

Про це розповів Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу", що є найбільшою у нинішній Раді і в сторону якої летіли образи нардепки від "Європейської Солідарності", у коментарі liga.net

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Ми розглянули це питання на комітеті і прийняли рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно його виносити. У нас є багато важливіших справ,

– наголосив він.

Водночас, Арахамія додав, що слова, які прозвучали з уст Геращенко просто так, без реакції, залишити не могли, бо "вони викликали шквал обурення серед депутатів "Слуги народу".

Своє імовірне відсторонення Геращенко назвала наступом на свободу слова.

"Можна мати картку для голосування і мандат, але так і не стати депутатом. А можна й без картки для голосування мати сміливість, позицію і голос. Я захищаю право всіх народних депутатів на позицію, на свободу висловлювання і думки", – написала депутатка у своєму фейсбуці.

Як "слуг народу" образила Геращенко?

Під час одного зі своїх виступів Геращенко порівняла партію "Слуга народу" із "зеленими чоловічками", які захопили Крим у 2014 році. Мовляв, тепер "зелені чоловічки" захоплюють український парламент.

А ще народна депутатка попросила лідера "Слуги народу" та спікера парламенту Дмитра Разумкова "заспокоїти свій югенд". Мовляв, "Слузі народу" ніхто "не давав права перекрикувати опозицію".

Що таке югенд? Югенд або Гітлер’югенд – це молодіжна нацистська воєнізована організація, що проіснувала від 1922 до 1945 року. Після поразки Німеччини у Другій світовій війні була заборонена. Організація охоплювала німецьку молодь віком від 10 до 18 років і ділилася за віковими категоріями.

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