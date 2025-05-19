Молдавский политик Виктория Фуртуне заявила, что ее стране "нужно" аннексировать юг Одесской области. Она выразила претензии на район Буджак, который считается историко-географическим регионом Молдовы.

Фуртуне решила, что Молдове нужен выход к морю. Где расположен Буджак на карте, показывает 24 Канал.

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Где расположен Буджак

Буджак включает Аккерманщину и частично Подунавье. Общая площадь региона – 12 000 километров квадратных.

Этот историко-географический регион также называют Южной Бессарабией, реже – болгарской Бессарабией, Аккерманщиной, Южной Одесской областью.

По состоянию на 2012 год население этой территории составляло 577 574 человека.

Где расположен Буджак: смотрите на карте

Виктория Фуртунэ заявила, что Молдова хочет "стать великой" и что якобы нет документа, которым бы ее страна признала потерю Буджака. Эта территория, к слову, перешла в состав Украинской ССР в 1940 году.

Мы искалечены границами, проведенными под линейку. Нас лишили выхода к морю через Буджак, а без выхода к морю Молдова – как лев на привязи. Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда,

– высказалась женщина.

Несмотря на все, ее заявление – полная чушь, вероятно, выдумана не без помощи России.

Известно, что политик действует в интересах экс-олигарха Илана Шора, которого в самой Молдове осудили, но он сбежал в Москву.

Несмотря на это ему удается продвигать в Молдове пророссийские идеи, в частности, в октябре 2024 его группа подкупала жителей страны, чтобы те голосовали против вступления в ЕС. Речь шла в целом о 15 миллионах долларов.

Сама Фуртуне признала, что связана с Шором, но не считает это преступлением.