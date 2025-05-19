Фуртуне вирішила, що Молдові потрібен вихід до моря. Де розташований Буджак на карті, показує 24 Канал.

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Де розташований Буджак

Буджак включає Аккерманщину та частково Подунав'я. Загальна площа регіону – 12 000 кілометрів квадратних.

Цей історико-географічний регіон також називають Південною Бессарабією, рідше – болгарською Бессарабією, Аккерманщиною, Південною Одещиною.

Станом на 2012 рік населення цієї території становило 577 574 особи.

Де розташований Буджак: дивіться на карті

Вікторія Фуртуне заявила, що Молдова хоче "стати великою" і що нібито немає документа, яким би її країна визнала втрату Буджаку. Ця територія, до слова, перейшла до складу Української РСР у 1940 році.

Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова – як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи,

– висловилася жінка.

Попри все, її заява – повна нісенітниця, ймовірно, вигадана не без допомоги Росії.

Відомо, що політикиня діє в інтересах ексолігарха Ілана Шора, якого у самій Молдові засудили, але він втік до Москви.

Попри це йому вдається просувати у Молдові проросійські ідеї, зокрема, у жовтні 2024 його група підкуповувала мешканців країни, аби ті голосували проти вступу до ЄС. Йшлося загалом про 15 мільйонів доларів.

Сама Фуртуне визнала, що пов'язана із Шором, але не вважає це злочином.