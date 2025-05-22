Представитель МИД во время брифинга прокомментировал очередную угрозу от главы Кремля. Георгий Тихий отметил, что в этом агрессивном заявлении нет ничего нового. Ранее уже Путин озвучивал подобное. Впрочем, сейчас изменился контекст, передает 24 Канал.

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Что сказал Тихий

Чиновник указал, что на этот раз заявление диктатора о создании "буферной зоны" в Украине было показательным. Ведь оно прозвучало на фоне призывов США, Европы и Киева к мирному процессу и полному длительному прекращению огня.

Подобные заявления России, подчеркнул Тихий, демонстрируют всему миру, что Путин является единственной "первопричиной этой войны и единственной причиной, почему эта война до сих пор продолжается".

К слову, выступление диктатора прокомментировали и в СНБО. Там тоже отметили, что нового Путин не говорил. Он просто в очередной раз показал, что не хочет прекращать огонь.