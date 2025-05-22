Речник МЗС під час брифінгу прокоментував чергову погрозу від очільника Кремля. Георгій Тихий наголосив, що у цій агресивній заяві немає нічого нового. Раніше вже Путін озвучував подібне. Втім, зараз змінився контекст, передає 24 Канал.

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Що сказав Тихий

Посадовець вказав, що цього разу заява диктатора про створення "буферної зони" в Україні була показовою. Адже вона пролунала на тлі закликів США, Європи та Києва до мирного процесу та повного тривалого припинення вогню.

Подібні заяви Росії, підкреслив Тихий, демонструють всьому світові, що Путін є єдиною "першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна досі триває".

До слова, виступ диктатора прокоментували і в РНБО. Там теж зауважили, що нового Путін не казав. Він просто вкотре показав, що не хоче припиняти вогонь.